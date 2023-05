Hotelaria. Porto soma mais 460 quartos nos próximos três anos

No primeiro trimestre deste ano, o Porto registou um milhão de dormidas, maios 63% que no período homólogo. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Nos próximos três anos, o Porto irá contar com mais cinco hotéis, num total de 460 quartos, com as unidades de cinco estrelas a representarem 48% desta nova oferta. Em 2022, o concelho viu reforçada a sua capacidade de alojamento turístico com a abertura de mais 11 estabelecimentos hoteleiros. Atualmente, tem 140 hotéis, que no conjunto dispõem de 9600 quartos. Significativo é que metade deste stock tem classificação de quatro estrelas e 22% de cinco estrelas.

Mas a oferta não está de acordo com a potencialidade turística da região. Esta é pelo menos a convicção que João Madeira, head the real estate da Sonae Capital, deixou esta quarta-feira no evento "Porto is what WE make it", promovido pela Cushman & Wakefield (C&W). Segundo o gestor, "há uma grande oportunidade no Porto", mas "precisamos de mais oferta". A zona dos Aliados, onde já se instalaram marcas hoteleiras premium e lojas de produtos de luxo, "é um destino natural" para novos investimentos hoteleiros.

O responsável, que falava no painel de debate "We make it work - Together", que se seguiu à apresentação do mais recente estudo do mercado imobiliário do Porto da C&W, frisou a necessidade do setor conseguir crescer ao nível do preço. Neste capítulo, lembrou que o perfil dos clientes está a mudar, com os norte-americanos a ganhar mais importância e que há "oportunidades de crescer no mercado asiático". E assim incrementar o ticket médio.

Segundo os dados divulgados no estudo da C&W, o Porto registou um milhão de dormidas no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 63% face ao mesmo período de 2022. A taxa de ocupação atingiu os 52,1% nestes três primeiros meses, com o RevPAR (receita total dos quartos dividida pelo número de quartos e os dias que compõem o trimestre) a aumentar 65% para 45,3 euros.

No ano passado, o concelho do Porto totalizou 4,8 milhões de dormidas, um incremento de 156% face ao ano anterior. A taxa de ocupação hoteleira situou-se nos 61,7%, mais 28 pontos percentuais, e o RevPAR aumentou para 69,7 euros, uma subida de 136%.

Segundo o estudo da C&W, o investimento imobiliário comercial na Área Metropolitana do Porto atingiu os 267 milhões nos últimos 15 meses terminados em março de 2023. O setor hoteleiro representou 61% do volume investido, ou seja, 164 milhões de euros.

A maior transação foi a aquisição pela DK do portfólio Crow à ECS Capital, cujos ativos estão localizados em Vila Nova de Gaia, por um valor que rondou os 40/50 milhões de euros. Destaque ainda para a alienação dos cinco estrelas The Lodge Hotel e Hotel Infante Sagres, adquiridos respetivamente pela Azora Capital por 40 milhões e pela Gaw Capital por 34/38 milhões de euros.