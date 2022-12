Hoteleiros do Algarve disponíveis para trabalhar com novo secretário de Estado do Turismo

Praia da Falésia, no Algarve (Imagem de arquivo) © Maria João Gala /Global Imagens

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) manifestou "total disponibilidade" para trabalhar com o novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, que toma posse na segunda-feira, substituindo Rita Marques.

A maior associação hoteleira do sul do país declara, num comunicado enviado às redações, a sua "total disponibilidade" para trabalhar "em conjunto com o novo titular do cargo "com vista a resolver os grandes desafios do setor, especialmente os que foram provocados pela pandemia e que são de difícil resolução".

A AHETA especifica que, entre outras matérias, trata-se principalmente de encontrar soluções para as questões relacionadas com a tesouraria das empresas, em paralelo com as grandes dificuldades na contratação de recursos humanos, "fundamentais para o bom funcionamento das unidades hoteleiras e de animação".

"Não podemos deixar de apresentar uma saudação especial à engenheira Rita Marques, que agora termina funções, e agradecer-lhe por toda a disponibilidade manifestada para trabalhar com o setor", afirmam os hoteleiros algarvios, acrescentando que nos últimos anos mantiveram sempre "um canal aberto" com a secretária de Estado do Turismo, "o que em muito contribuiu para a resolução dos muitos problemas, que diariamente se deparam às empresas".

A AHETA espera que Nuno Fazenda também "manifeste a total disponibilidade" para "ouvir" e "trabalhar" com os mesmos objetivos com a associação.

"Pela nossa parte não regatearemos esforços para apresentar soluções concretas e exequíveis e, em qualquer momento, a AHETA estará na primeira linha para encontrar as soluções, ao lado da Secretaria de Estado", segundo o comunicado.

Nuno Fazenda foi eleito deputado do PS pelo círculo de Castelo Branco, estava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, é professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, tem doutoramento em Planeamento Regional e Urbano, mestrado em Gestão e Políticas Ambientais e licenciatura em Turismo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou na quarta-feira as propostas do primeiro-ministro, António Costa, de exoneração de três secretários de Estado - dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços -, tendo também concordado com as propostas de nomeação feitas.

António Mendonça Mendes deixa as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para ocupar o lugar de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que estava em aberto desde a demissão de Miguel Alves.

Pedro Licínio substitui João Neves como secretário de Estado da Economia e Nuno Fazenda é o novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, cargo até aqui desempenhado por Rita Marques.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 02 de dezembro, pelas 12:00, no Palácio de Belém.