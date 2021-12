IAPMEI vai contratar mais 50 pessoas para reforçar gestão do PRR

João Neves, secretário de Estado Adjunto e da Economia. © Artur Machado / Global Imagens

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, João Neves, o secretário de Estado Adjunto e da Economia, anuncia o reforço de "meios humanos, técnicos e financeiros no IAPMEI", e também noutras instituições que intervêm na do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A decisão está tomada e vamos operacionalizá-la no mais curto espaço de tempo possível"., garante o governante, que explica que o objetivo é fortalecer "a capacidade de resposta para um programa bastante exigente e que necessitaria, obviamente, de ter mais condições de gestão".



No IAPMEI serão 50 novos profissionais "contratados no mercado", sublinha João Neves

O PRR foi criado para ajudar as economias a recuperarem da crise provocada pelas medidas tomadas pelos governos para controlarem a pandemia de covid-19, e tem um prazo de execução dos mais de 16 mil milhões de euros muito curto.