Idade impede formandos da ASAE de serem inspetores como previsto, diz sindicato

Dos 27 técnicos superiores que na segunda-feira, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, terminam o 7.º Curso de Acesso à Carreira Especial de Inspeção, "treze não vão poder consolidar na carreira, por já terem uma idade superior a 40 anos quando se iniciou o processo concursal", segundo um comunicado do sindicato, SNP-ASAE, com sede em Coimbra.

"A expectativa criada a todos os que ingressaram no curso, tendo mais de 40 anos, foi a de que seria criado um regime de exceção com a aplicação de uma alteração estatuária provisória para que os funcionários em causa pudessem consolidar na carreira para a qual estavam a receber formação", disse à agência Lusa o presidente da direção nacional do SNP-ASAE, João Aldeia.

Ao longo do curso, segundo este inspetor da ASAE, "foi transmitido aos formandos que o problema iria ser resolvido através de uma norma transitória no Orçamento do Estado de 2021, o que não sucedeu".

"Só essa expectativa, aliás, levou a que os funcionários entrassem no curso, sendo ainda transmitido a todos os formandos que começariam a receber o vencimento como inspetores e nada disso aconteceu", explicou o presidente do sindicato, considerando que "a situação é intolerável para os profissionais" em causa.

"O que está a acontecer não é sério a nenhum título. Não se pode incutir nas pessoas que se devem aplicar na sua formação para acederem à carreira especial de inspeção da ASAE e depois, no final do curso, fazê-las bater numa parede", criticou João Aldeia.