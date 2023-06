Idade média dos funcionários públicos já ultrapassou os 48 anos. © Ivo Pereira / Global Imagens

O envelhecimento dos funcionários públicos continuou a agravar-se. No final de 2022, a idade média dos trabalhadores do Estado já ultrapassava os 48 anos (48,1), sendo superior em 4,1 anos face ao indicador para população ativa do País, de 44 anos, segundo o boletim de estatísticas do emprego públicos da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), publicado esta terça-feira.

"Os valores mais elevados para este indicador registavam-se no subsetor dos fundos de segurança social (51,9 anos) e na administração local (49,7 anos)", de acordo com o mesmo relatório relativo ao segundo semestre do ano passado.

Em termos globais, a idade média das mulheres nas administrações públicas era superior à dos homens em 1,5 anos, facto que é explicado sobretudo pela diferença de idades médias no subsetor da administração central (2,7 anos).

Excluindo as carreiras das forças armadas e de segurança, a idade média dos trabalhadores das administrações públicas e da administração central cresce em pelo menos um ano: de 48,1 anos para 49,1 anos no caso do indicador global para as administrações públicas e de 47,7 anos para 49 anos no caso da administração central.

Se compararmos com o início da série estatística, em 2011, a idade média estimada para o total dos trabalhadores das administrações públicas, em 2022, aumentou 4,5 anos, verificando-se que, no ano passado, a idade média das mulheres (48,7) era mais elevada do que a dos homens (47,2). Não considerando as carreiras das forças armadas e de segurança, a idade média dos trabalhadores civis das administrações públicas aumentou, de forma geral, para os 49,1 anos de idade, sendo mais elevada nos homens (49,4 anos) do que mulheres (48,9 anos)

No final do segundo semestre de 2022, cerca de um terço (32,6%) dos trabalhadores do conjunto das entidades das administrações públicas encontravam-se na faixa etária dos 45 aos 54 anos de idade, sendo que 65% dos trabalhadores das administrações públicas tinham mais de 45 anos. As áreas governativas das Finanças e da Agricultura e Alimentação apresentavam o emprego mais envelhecido, verificando-se que mais de metade dos trabalhadores tinham mais de 55 anos (55,6% na Agricultura e Alimentação e 53,7% nas Finanças).

Entre a faixa etária dos 55 aos 64 anos, observou-se um aumento exponencial de trabalhadores face ao início da série estatística, que começou em 2011. O número de trabalhadores do Estado passou de 15% para 28,5%, sendo que a percentagem dos que têm 65 anos ou mais passou de uns meros 0,7% para 4%, refletindo o aumento da idade da reforma para os 66 ano e 4 meses, em linha com o setor privado.

Deste modo, e não considerando as saídas de trabalhadores por caducidade de contrato a termo (certo ou incerto), no ano de 2022, "a passagem à situação de reforma/aposentação representa 57,5% das saídas definitivas de trabalhadores nas administrações públicas (13 861 saídas), rácio que se situou em 53,6% e 73,1% das saídas definitivas de trabalhadores na administração central e na administração regional e local, respetivamente", indica o boletim.