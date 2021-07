IGCP anuncia leilão a 12 meses com montante até 1000 milhões

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

O IGCP anunciou esta sexta-feira a realização, na próxima quarta-feira, de um leilão da linha de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade de 12 meses e montante indicativo entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

Em comunicado, o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indica que "vai realizar no próximo dia 21 de julho pelas 10:30 um leilão da linha de BT com maturidade em julho de 2022 (BT 22JUL2022), com um montante indicativo entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros".

Em 19 de maio, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante global máximo indicativo, em BT a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram então colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,536%, mínima de sempre e inferior à registada em 17 de março, quando foram colocados também 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,527%.

A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,571%, também inferior à verificada em 17 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,554%.