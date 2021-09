IGCP faz esta quarta-feira leilão de troca de dívida para estender maturidades

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP realiza esta quarta-feira um leilão de troca de Obrigações do Tesouro para prolongar a maturidade da dívida para 2028 e 2034.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a entidade indicou que vai recomprar dívida com maturidade em 17 de outubro 2022 e 15 de fevereiro de 2024, com taxas de 2,2% e 5,65%, respetivamente.

Em contrapartida, irá colocar Obrigações do Tesouro com vencimento em 17 de outubro de 2028 e 18 de abril de 2034, com taxas de 2,125% e 2,25%, respetivamente.

O IGCP tem feito leilões de troca de Obrigações do Tesouro (OT) para prolongar a maturidade da dívida e conseguir uma melhor gestão da dívida pública.

Em agosto, o IGCP recomprou 1.361 milhões de euros em OT (1.080 milhões de euros com taxa de juro de 4,95%, com vencimento em 25 de outubro de 2023, e mais 281 milhões de euros com taxa de 5,65%, com vencimento em 15 de fevereiro de 2024).

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, os 1.080 milhões de euros de obrigações foram recomprados a 112,339% e os 281 milhões de euros a 115,832%.

Ao mesmo tempo, o IGCP vendeu 1.025 milhões de euros de OT a 2,125%, com vencimento em 17 de outubro de 2028, e 336 milhões de euros a 4,1% com maturidade em 15 de abril de 2037.