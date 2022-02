IGCP financia-se em 1250 milhões a 7 e 10 anos com juros mais altos

Cristina Casalinho, Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) © Diana Quintela / Global Imagens

O IGCP colocou hoje 1250 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de sete e 10 anos, com as taxas de juro a subirem em ambos os prazos.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, foram colocados 706 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 1,008%, superior à de 0,314% registada no último leilão comparável em 10 de novembro, quando foram colocados 686 milhões de euros a cerca de 10 anos.

A procura cifrou-se em 896 milhões de euros, 1,27 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 17 de outubro de 2028 (cerca de sete anos), o IGCP colocou hoje 544 milhões de euros à taxa de juro de 0,603%, também superior à do anterior leilão comparável em 09 de junho do ano passado, quando foram colocados 300 milhões de euros a cerca de seis anos à taxa de juro de -0,162%.

A procura atingiu 1.122 milhões de euros, 2,06 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado que realizava hoje dois leilões de OT a cerca de sete e 10 anos, os primeiros deste ano, com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Comentando os resultados dos leilões, o diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, explica que esta subida acaba "por refletir as novas posições que os Bancos Centrais têm vindo a adotar".

"A subida que estamos a assistir no prémio de risco de Portugal, é um reflexo do movimento que temos tido em todas as dívidas soberanas e que acabam por refletir as novas posições que os Bancos Centrais têm vindo a adotar. Na Europa, o Banco Central Europeu, adotou uma posição mais hawkish, face a uma inflação que tem sido mais persistente, o que poderá implicar que os programas de compras de ativos acabem já este ano e posteriormente poderemos assistir a uma subida das taxas, que a acontecerem deverá ser no final de 2022 ou início de 2023", considerou.

Filipe Silva explica ainda que "o mercado obrigacionista, numa tentativa de antecipar estes movimentos, tem caído o que leva a uma subida das taxas. Os países da periferia têm sido mais prejudicados com o seu spread versus a Alemanha a aumentar. No entanto, este movimento acaba por refletir a normalização do mercado, face a uma economia mais robusta, voltarmos para taxas positivas e para spreads ajustados ao risco de cada uma das economias, à medida que vão saindo do mercado os Bancos Centrais com os seus programas de compra de ativos".

(Notícia atualizada às 11h30 com os comentários de Filipe Silva)