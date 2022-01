IGCP realiza dois leilões de BT para arrecadar até 1500 milhões na quarta-feira

Cristina Casalinho, Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) © Diana Quintela / Global Imagens

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar, na próxima quarta-feira, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com um montante indicativo global entre 1250 milhões de euros e 1500 milhões de euros.

Numa nota, divulgada esta sexta-feira, a entidade indicou que irá "realizar no próximo dia 19 de janeiro pelas 10h30" dois "leilões das linhas de BT com maturidades em 22 de julho de 2022 e 20 de janeiro de 2023, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros".

Esta quarta-feira, Portugal colocou 3.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 20 anos.

O Estado deverá ter, em 2022, necessidades de financiamento líquidas de 10,9 mil milhões de euros, adiantou o IGCP num comunicado divulgado em 04 de janeiro.

"Sob proposta da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. foi aprovado pela tutela o Programa de Financiamento para 2022. Este programa contempla as linhas gerais da política a seguir em termos da gestão da dívida direta e das disponibilidades de tesouraria do Estado", indicou a entidade.

Assim, e "de acordo com as estimativas no âmbito do Programa de Estabilidade 2021-2025", atualizadas com os dados mais recentes, o "montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2022 deverá situar-se em cerca de 10,9 mil milhões de euros", disse o IGCP.

No que diz respeito aos Bilhetes do Tesouro (BT), "em 2022, espera-se que o financiamento líquido resultante da emissão de BT produzirá impacto positivo de 3,0 mil milhões de euros", disse, nessa altura, a entidade.

"Será mantida a estratégia de emissão ao longo de toda a curva, combinando prazos curtos com prazos longos", sendo que "o IGCP manterá a realização de leilões mensais de BT na terceira quarta-feira de cada mês e, se a procura de investidores o justificar, pode usar também a primeira quarta-feira".

A entidade liderada por Cristina Casalinho revelou ainda um calendário e montantes indicativos dos leilões de BT no primeiro trimestre, que deverão ocorrer nos dias 19 de janeiro (1.250 milhões de euros a 1.500 milhões de euros), ou seja, a próxima quarta-feira, 16 de fevereiro (1.000 milhões de euros a 1.250 milhões de euros) e 16 de março (1.500 milhões de euros a 1.750 milhões de euros).