IGCP realiza esta quarta leilões de até mil milhões de euros de dívida a seis e a 12 anos

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) com um montante indicativo entre 750 milhões de euros e 1000 milhões de euros.

Numa nota, o IGCP explicou que as OT que serão leiloadas têm maturidade em 15 de junho de 2029 (seis anos) e em 12 de outubro de 2035 (12 anos).

No anterior leilão de OT a 12 anos, realizado em 08 de março, foram colocados 918 milhões de euros à taxa de juro média de 3,744% e a procura atingiu 1.178 milhões de euros, 2,27 vezes o montante colocado.

Em relação ao prazo mais curto, o último leilão realizou-se em 07 de fevereiro de 2022, quando foram colocados 544 milhões de euros à taxa de juro média de 0,603%, tendo a procura atingido 1.122 milhões de euros, mais do dobro do montante colocado.

As taxas de juro começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

Na mais recente reunião de política monetária, realizada em 15 de junho, o BCE voltou a subir os juros, pela oitava reunião consecutiva, em 25 pontos base -- tal como em 04 de maio --, acréscimo inferior ao de 50 pontos base efetuado em 16 de março, em 02 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas.

Antes, em 27 de outubro e em 08 de setembro as taxas diretoras subiram em 75 pontos base. Em 21 de julho de 2022, o BCE tinha aumentado, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras.