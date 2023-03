IGCP realiza leilões de dívida a nove e 12 anos de até mil milhões de euros

Miguel Martin, o novo presidente do IGCP © DR

O IGCP realiza esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de nove e 12 anos com montante indicativo entre 750 e mil milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que as OT a serem leiloadas são as "OT 1,65% 16jul2032" e as "OT 0,9% 12out2035" com maturidades a 16 julho 2032 (cerca de nove anos) e a 12 de outubro de 2035 (cerca de 12 anos).

A 8 de fevereiro, Portugal colocou mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT), montante máximo indicativo, a 10 anos à taxa de juro de 3,172%, inferior à do anterior leilão comparável realizado em outubro do ano passado, com a procura a atingir 2335 milhões de euros, 2,34 vezes o montante colocado.

Já neste ano, a 5 de janeiro, Portugal colocou na primeira venda sindicada 3000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com vencimento em 18 de junho de 2038 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 3,689%, de acordo com o IGCP. A procura superou 17 900 milhões de euros, quase 5,9 vezes o montante colocado, referiu o IGCP.