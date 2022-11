IGCP recompra dívida com vencimento em 2023 e 2024

© Pixabay

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza, nesta quarta-feira, um leilão de recompra de Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em outubro de 2023 e em fevereiro de 2024.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o IGCP afirma que no leilão recompra as obrigações do Tesouro "PTOTEAOE0021- OT 4,95% 25 Out 2023" e "PTOTEQOE0015 - OT 5,65% 15 Fev 2024".

Na mais recente ida ao "mercado", em 26 de outubro, o IGCP prolongou a maturidade de 1.732 milhões de euros em OT de 2023 e 2024 para 2027, 2032 e 2052 através de uma operação de troca.

Nessa operação, o IGCP comprou 1.732 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com a mesma maturidade e cupão das que vão a leilão na quarta-feira.

Destes 1.732 milhões de euros em dívida, 316 milhões tinham maturidade em 25 de outubro de 2023 e 1.416 milhões em fevereiro de 2024.

O IGCP colocou 1.023 milhões de euros em títulos com maturidade em 15 de outubro de 2027, 384 milhões de euros em 16 de julho de 2032 e 325 milhões de euros em 12 de abril de 2052.