IGCP troca dívida e prolonga maturidade de 2024 e 2027 para 2032 e 2042

Notas euros dinheiro © Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2023 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O IGCP realiza na quarta-feira uma oferta de troca de Obrigações do Tesouro com maturidade em 2024 e 2027 por outras com maturidade em 2032 e 2042, foi anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, o IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) anuncia que na referida operação compra "OT - 5.65% 15fev2024" e "OT - 4.125% 14abr2027" e vende "OT 1.65% 16jul2032" e "OT 1.15% 11abr2042".

Além de uma maturidade mais curta, as obrigações que o IGCP se propõe comprar têm juros mais elevados do que os das obrigações que pretende vender.