IGF questiona exequibilidade do projeto do PS que altera Programa de Apoio à Economia Local

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) considerou hoje que o projeto do PS para alterar as regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) "afigura-se de duvidosa exequibilidade", sobretudo quanto às receitas efetivas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

"Que tipo de medidas é que podem ser colocadas alternativamente a essa não aplicação da taxa máxima do IMI?", questionou o inspetor-geral da IGF, António Ferreira dos Santos, referindo que há ainda a questão temporal, para se verificar que efetivamente essas medidas cumprem o objetivo, situação que só é possível verificar no ano seguinte.

O inspetor-geral da IGF falava no âmbito de uma audição na comissão parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, a propósito dos trabalhos de apreciação, na especialidade, do projeto de lei do PS que altera as regras de enquadramento do PAEL, permitindo aos municípios que recorreram a este programa deixarem de cobrar a taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Após a apreciação de que o projeto para alterar as regras do PAEL "afigura-se de duvidosa exequibilidade", o deputado socialista Luís Testa quis saber, se perante a falta de execução no cumprimento de receita através das medidas alternativas, "a IGF não remeteria para o ano económico subsequente" a aplicação da taxa máxima do IMI.

A proposta do PS refere que, "em caso de incumprimento dos objetivos de reequilíbrio financeiro, deve o município, sob pena de resolução do contrato de empréstimo, aprovar a aplicação da taxa máxima do IMI em vigor à data do incumprimento, salvo se aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva".

Apresentando "uma opinião estritamente técnica", António Ferreira dos Santos disse que, se por iniciativa política as regras do PAEL forem alteradas, serão os novos referenciais que a IGF passará a seguir nas análises e apreciações, manifestando disponibilidade para colaborar.

No âmbito do PAEL, a IGF realizou 45 auditorias a municípios que contraíram empréstimos, verificando que "11 são suscetíveis de integrarem infrações", por eventuais violações das regras dos programas.

Em resposta a questões do deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira, o inspetor-geral revelou há suspeitas de irregulares no cumprimento das regras do PAEL, mas escusou-se a revelar quais são esses 11 municípios, remetendo a resposta para a tutela.

Na audição parlamentar, António Ferreira dos Santos confirmou ainda os dados mais recentes do PAEL, à data de 31 de dezembro de 2020, realçando que "apenas três municípios dos 103 que concluíram o seu processo de adesão têm os respetivos planos de ajustamento financeiro ativos, com a particularidade de um deles ter aderido ao Fundo de Apoio Municipal (FAM)".

"Estes três municípios terão uma dívida ainda por regularizar de cerca de 30 milhões de euros", avançou.

Antes da audição do IGF, a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) indicou que Santa Comba Dão e Lamego são dois dos três municípios que têm ainda programas em vigor no âmbito do PAEL, sendo que o terceiro que está sujeito às regras do FAM é Vila Real de Santo António.

Em 25 de março, o diploma socialista para alterar as regras do PAEL foi aprovado na generalidade, com os votos contra de PSD, CDS-PP, Chega e IL e os votos a favor dos socialistas, PCP, PEV, BE e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

O PAEL estabeleceu um regime excecional e transitório de concessão de crédito pelo Estado aos municípios para regularização do pagamento das dívidas a fornecedores vencidas há mais de 90 dias, tendo como referência 31 de março de 2012.

O contrato de empréstimo foi celebrado por 103 municípios entre 2012 e 2015 e prevê um prazo de vigência de 20 ou de 14 anos, conforme a situação de cada município na altura.

Para terem acesso ao empréstimo, os municípios ficaram sujeitos a um acompanhamento quanto ao seu desempenho financeiro e a cumprir, durante o prazo de vigência do acordo, um conjunto de requisitos, entre os quais a obrigatoriedade de cobrarem a taxa máxima de IMI aos residentes.