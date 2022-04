IL pede audição urgente de Medina, Leão e Manuel Heitor sobre financiamento do ISCTE

O antigo ministro das Finanças, João Leão. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Abril, 2022 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Iniciativa Liberal requereu hoje a audição conjunta urgente do atual e antigo ministro das Finanças, Fernando Medina e João Leão, respetivamente, e do antigo ministro do Ensino Superior Manuel Heitor sobre o financiamento a um projeto do ISCTE.

De acordo com o requerimento a que a agência Lusa teve acesso, em causa está a notícia do Público segundo a qual o "Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias (CVTT) do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa foi o único projeto da área tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a ser apoiado diretamente pela dotação centralizada do Ministério das Finanças (MF) nos últimos cinco anos".

"De acordo com a lei, a afetação dessa verba só pode ser feita por despacho do ministro das Finanças, cargo que, à época, era ocupado por João Leão, nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de deixar o Governo", refere.

A Iniciativa Liberal, segundo o documento, "não pode deixar de ficar extremamente apreensiva e preocupada perante esta situação que pode configurar um caso claro de conflito de interesses e das comummente chamadas 'portas giratórias'".

"A gravidade do caso é atestada pela necessidade da própria reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, ter enviado uma carta a todos os reitores das universidades e presidentes de institutos politécnicos, na qual, de acordo com a notícia, garante que a instituição 'não beneficiou dos favores de qualquer governo, fossem estes do PS ou do PSD/CDS'", acrescenta.

Devido às "várias dúvidas" que este caso levanta, os liberais consideram que estas devem ser "cabalmente esclarecidas" e por isso requer as audições, com caráter de urgência, do atual ministro das Finanças, Fernando Medina, do ex-ministro de Estado e das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, João Leão, e do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor.

A Iniciativa Liberal sugere que a Comissão de Educação e Ciência seja convidada a participar nesta audição.

Chega e PSD também já pediram audições no parlamento devido a esta polémica.