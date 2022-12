Imigrantes pagaram valor recorde de mais de 1,2 mil milhões de euros à Segurança Social em 2021

jnlx090206jg8 tagus parke edificio instituto de informatica e estatistica da solidariadade seguranca social Joao Girao

O número de contribuintes estrangeiros em Portugal ascendia a 475 892 pessoas no final de 2021, o valor mais elevado desde que há registo. E simultaneamente as contribuições destes para a Segurança Social também atingiu o nível mais elevado de sempre em 2021, precisamente 1.293,2 milhões de euros, avança esta quarta-feira o Público, citando dados do Observatório das Migrações.

Os imigrantes representavam 10,1% do número total de contribuintes, em 2021, e, apesar do aumento de custos das prestações sociais que beneficiaram os imigrantes em 2020 e 2021, foram "atingidos saldos financeiros bastante positivos e inéditos", precisamente mais de 802,3 milhões de euros em 2020 e de mais 968 milhões de euros em 2021.

Os dados mostram que os imigrantes dão muito mais do que aquilo que recebem do Estado. "Globalmente, a população estrangeira residente em Portugal tem um papel importante para contrabalançar as contas do sistema de Segurança Social, contribuindo para um relativo alívio do sistema e para a sua sustentabilidade", lê-se no relatório do Observatório das Migrações citado pelo Público.