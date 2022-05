Imobiliário. Centro do Porto recupera interesse e investimento cresce 30%

© Artur Machado/Global Imagens

As zonas de reabilitação urbana da Baixa e do Centro Histórico do Porto totalizaram 197,1 milhões de euros de investimento imobiliário em 2021, valor que reflete a concretização de 583 operações de compra de imóveis. O montante investido traduz um acréscimo de 30% face a 2020, quando atingiu os 147 milhões.

O conjunto das nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARU's) da cidade absorveu um volume de transações de 408,9 milhões em 2021, montante superior a 12% quando comparado com os 366,7 milhões registados no ano precedente, avança esta sexta-feira a Confidencial imobiliário

A Baixa e Centro Histórico do Porto contribuíram com 48% de todo o investimento imobiliário concretizado no território das nove ARU's. Nas restantes sete, o capital aplicado ficou-se pelos 211,8 milhões, traduzindo uma ligeira quebra face aos 219,7 milhões verificados em 2020.

Segundo a Confidencial imobiliário, "esta evolução positiva é reflexo sobretudo da retoma verificada na Baixa e Centro Histórico, já que nas sete restantes ARU's da cidade do Porto a nota dominante foi de estabilização do investimento imobiliário".

Preços sobem

Os preços de venda de casas na Baixa e Centro Histórico do Porto aumentaram 13,7%, quebrando dois anos consecutivos de descidas, apontam também os dados da Confidencial Imobiliário com base no Índice de Preços da Baixa e Centro Histórico do Porto. No final de 2020, os preços apresentavam um decréscimo de 4,8%.

No ano passado, o preço médio de venda na ARU do Centro Histórico atingiu os 4.558€/m2, o mais alto de todas as ARU's da cidade. Na Baixa, o custo da habitação fixou-se em 3.763€/m2.