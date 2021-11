Imobiliário. Investimento estrangeiro em Lisboa em franca desaceleração

O ticket médio por operação aumentou para 521,1 mil euros no primeiro semestre deste ano. © D.R.

Os estrangeiros investiram 324,7 milhões de euros no primeiro semestre deste ano na compra de 625 imóveis residenciais na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Lisboa. É o valor semestral mais baixo investido por estrangeiros desde o primeiro semestre de 2018.

Os 324,7 milhões gastos por estrangeiros na aquisição de casas representa uma quebra de 19% face ao segundo semestre de 2019, o último sem pandemia e durante o qual as transações de habitação concretizadas por estrangeiros na ARU de Lisboa ascenderam a 398,7 milhões., segundo apurou a Confidencial Imobiliário.

Relativamente ao número de imóveis adquiridos, a quebra é de 28% face aos 870 imóveis transacionados então.

Segundo avança a Confidencial Imobiliário, a atividade no primeiro semestre deste ano fica ainda abaixo de qualquer um dos semestres do ano passado, quer em número de operações quer em montante. No valor investido, as quebras rondam os 15% e no número de imóveis adquiridos chegam a atingir os 20%.

O capital estrangeiro passou a representar 31% de todo o investimento residencial na ARU de Lisboa, uma clara desaceleração face à quota de 37% registada no pré-Covid e de 40% observada ao longo do ano passado.

Ticket médio sobe

O ticket médio por operação por parte de estrangeiros aumentou neste primeiro semestre para 521,1 mil euros, atingindo um patamar máximo. Este valor fica mais de 51% acima do montante médio investido pelos portugueses no mesmo período, na ordem dos €345,9 mil.

Já o investimento doméstico em habitação totalizou 726 milhões de euros na primeira metade do ano, o que corresponde a 2.108 imóveis adquiridos. O valor investido aumentou 5% face a 2019 e cerca de 25% relativamente a qualquer um dos semestres de 2020.

No primeiro semestre de 2021, contabilizam-se compradores de 58 nacionalidade, com os franceses o liderar na aquisição, assumindo 22% do montante investido por estrangeiros. Seguem-se os britânicos, com 14%, os chineses, com 12%, norte-americanos, com 8%, e brasileiros, com 7%.

Os chineses e brasileiros, que no último semestre de 2019 lideravam o investimento estrangeiro, reduziram o volume investido em cerca de metade (quebras de mais de 50%), os franceses e os britânicos aumentaram (crescimentos de 57% e 38%, respetivamente, face ao 2º semestre de 2019). Os norte-americanos quase duplicaram a sua atividade entre os dois períodos.

A freguesia de Santo António continuou a ser o principal destino do investimento estrangeiro em habitação na ARU de Lisboa, agregando 15% do montante investido (48 milhões), embora tenha perdido representatividade face ao pré-Covid, quando captava 21%. Esta freguesia disputa agora a liderança com as Avenidas Novas, que somam 47 milhões em aquisições internacionais.

Entre as cinco freguesias mais procuradas pelos estrangeiros incluem-se também Arroios (45,5 milhões) e Estrela (44,0 milhões), ambas com quotas de 14%, bem como a Misericórdia (36 milhões), com uma quota de 8%.