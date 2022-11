Imobiliário. Investimento nas ARUs do Porto cresce para 322 milhões

A Baixa e Centro Histórico do Porto captaram 141,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. © Igor Martins/Global Imagens

O investimento imobiliário nas nove Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) do Porto atingiu os 322,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 34% face aos 240,9 milhões alcançados nos seis meses anteriores. A grande fatia foi aplicada em imóveis residenciais.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram concretizadas 1140 transações, um aumento de 33% face ao semestre anterior, avança esta terça-feira a Confidencial Imobiliária.

De acordo com a consultora especializada no setor imobiliário, a maioria do investimento foi aplicado na aquisição de casas, ou seja, 169,9 milhões de euros ou 53% do total investido.

A aquisição de prédios representou 33% da atividade, num total de 107,2 milhões. Os imóveis de retalho pesaram 12% ou 37,1 milhões, ficando os restantes 7,9 milhões (2%) alocados à aquisição de imobiliário de serviços.

Centro histórico absorve 44% do investimento

A Baixa e Centro Histórico agregaram 44% do valor transacionado neste primeiro semestre, registando um investimento de 141,8 milhões, mais 28% do que os 111,1 milhões movimentados no seis meses precedentes. Esta ARU somou 370 operações, o equivalente a 33% do total.

Campanhã foi o segundo destino com maior volume de investimento, captando 42,7 milhões, que geraram 225 operações. Na zona oriental da cidade, a Corujeira garantiu mais do dobro do valor aplicado em imobiliário entre os dois semestres, de 3,9 milhões para 10,4 milhões (3% do total).

A Corujeira aproximou-se, assim, da atividade nas ARUS de Lordelo do Ouro (quota de 4%) e Massarelos (de 5%), onde o investimento ascendeu a 14 milhões e 16,8 milhões, respetivamente. Em Lordelo do Ouro, este volume representou um aumento semestral de 62% e em Massarelos de 42%.

No Bonfim, o investimento ascendeu a 26,7 milhões, duplicando face aos 13,1 milhões (8% do total) dos últimos seis meses de 2021.

A Foz Velha atraiu 31,8 milhões, montante que representa 10% do total investido nas áreas de reabilitação urbana e que aumentou 82% face ao semestre anterior.

Só na Lapa é que o montante investido registou uma quebra semestral de 11% para 37,9 milhões.