Impostos sobre o trabalho estão acima da média da UE

O Fórum para a Competitividade disse esta sexta-feira que os impostos sobre o trabalho em Portugal estão acima da média da UE e que a tendência europeia tem sido de redução das taxas, ao contrário da portuguesa.

Na nota de conjuntura divulgada hoje, o Fórum para a Competitividade escreve que "os impostos sobre o trabalho estão claramente acima da média da União Europeia (UE), em flagrante contradição com o facto de" Portugal "ser dos mais pobres da comunidade".

A análise do diretor do gabinete de estudos do Fórum, Pedro Braz Teixeira, assinala que, em 2012, "estes impostos estavam abaixo da média e passaram a ser acima da média", e que "a tendência europeia foi de descida dos impostos sobre o trabalho e Portugal fez o caminho inverso".

As mesmas conclusões retiram sobre os impostos equivalentes ao IRS.

Deste modo, defende que "este aumento da carga fiscal é insustentável e muito preocupante" por ocorrer, em simultâneo, "com a degradação dos serviços públicos, colocando sérias dúvidas sobre a eficiência da utilização destes recursos que são subtraídos aos contribuintes" e penalizar "os contribuintes, mesmo a partir de rendimentos relativamente modestos".

Argumenta ainda que "cria sérios problemas de competitividade laboral para as empresas portuguesas, que têm de competir com salários líquidos mais atraentes no exterior", "promove a emigração dos mais qualificados, um movimento que está a atingir valores inquietantes" e "dificulta a atração de profissionais estrangeiros qualificados".

"Por tudo isto, é urgente a promoção do crescimento económico e uma reforma da despesa pública que permitam reduzir a carga fiscal em geral e sobre o trabalho em particular", realça.