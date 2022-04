Imunes à guerra, preços das casas sobem 2% em março

© Cristiana Milhão/Global Imagens

Os preços das casas em Portugal subiram 2% em março face ao mês anterior, demonstrando um total resiliência face aos efeitos negativos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Este aumento está em linha com a tendência que se verifica desde outubro do ano passado, mês em que a subida mensal dos preços foi superior a 1%.

Como sublinha em comunicado a consultora Confidencial imobiliário, "a situação de guerra na Ucrânia não afetou a dinâmica do mercado português de habitação, com os preços de venda das casas a exibirem uma nova subida no primeiro mês após o início do conflito"

Segundo a Confidencial Imobiliária, "os preços das casas registam crescimentos mensais de entre 1,5% e 2%" desde o início do ano, o que resultou numa variação de 5,5% nos primeiros três meses de 2022 face aos 3,9% registados no quarto trimestre de 2021.

Como aponta, verifica-se "uma intensificação da variação trimestral, a qual passou de 2,1% no terceiro trimestre de 2021 para 3,9% no quarto trimestre, e para os atuais 5,5%".

Esta última subida trimestral é a mais elevada desde que este Índice de Preços Residenciais apurado pela Confidencial Imobiliário monitoriza o comportamento dos preços de venda da habitação no país, em 2007.

Em termos homólogos, os preços sofreram uma subida de 17% em março, quase cinco pontos percentuais mais do que os 12,2% que este indicador registava no final do ano passado.

O preço médio de venda das casas em Portugal atingiu os 2.015 euros por metro quadrado no primeiro trimestre de 2022, oscilando entre os 3.182€/m2 no segmento de novos e 1.881€/m2 nos usados.

Neste período terão sido vendidas cerca de 42.500 casas no país, em linha com o trimestre anterior, quando as vendas ficaram em torno das 43.500 unidades, e mantendo a atividade transacional acima das 40.000 unidades pelo terceiro trimestre consecutivo.