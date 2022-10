Incêndios: Linha de 3 milhões de apoio à tesouraria das empresas afetadas pode ser reforçada

As candidaturas deverão ser formalizadas por via eletrónica junto do Turismo de Portugal. Na foto, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal (Rita Chantre / Global Imagens) © Rita Chantre / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Outubro, 2022 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A dotação de três milhões de euros da linha de apoio à tesouraria das empresas de turismo afetadas pelos incêndios deste ano pode vir a ser reforçada "em função das necessidades", segundo um despacho publicado em Diário da República.

Nos termos do despacho normativo n.º 13/2022, que "cria uma linha de apoio à tesouraria das empresas turísticas afetadas pelos incêndios de 2022", a dotação disponível para financiamento é de três milhões de euros, "sendo assegurada exclusivamente por receitas próprias do Turismo de Portugal, I. P.".

Contudo, "por despacho do membro do Governo com tutela sobre o setor do turismo, a dotação orçamental [...] pode ser aumentada, em função das necessidades que se vierem a registar durante a utilização da presente linha de apoio financeiro".

A linha pretende apoiar as necessidades de tesouraria das micro, pequenas e médias empresas turísticas afetadas pelos incêndios e com atividade nos concelhos abrangidos pela resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2022, de 29 de agosto, e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2022, de 27 de setembro (os concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela - Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia - e todos os concelhos com uma área ardida acumulada, em 2022, igual ou superior a 4.500 hectares ou a 10% da respetiva área).

Em causa estão, designadamente, "necessidades temporárias de acréscimo de fundo de maneio, incluindo a amortização de contas correntes ou liquidação de financiamentos de curto prazo (até um ano)".

O apoio financeiro a conceder ao abrigo da linha é um incentivo reembolsável, "sem quaisquer juros remuneratórios associados", e "por empresa, não pode exceder 50% do volume de negócios de 2019 ou de 2021, consoante o que for mais favorável, com um valor máximo absoluto de 150.000 euros".

No caso de empresas constituídas em 2022, o volume de negócios anual é calculado através da extrapolação para o ano inteiro do volume de negócios constante do balancete a 30 de junho de 2022.

O despacho hoje publicado estabelece ainda que os apoios financeiros criados através desta linha são concedidos pelo prazo de sete anos a contar da data de celebração do respetivo contrato, incluindo um período de carência de capital correspondente a 18 meses, ocorrendo o reembolso do financiamento "em prestações de igual montante e com uma periodicidade trimestral".

Para acederem à linha, as empresas precisam de ter iniciado a atividade antes de 30 de junho deste ano e desenvolver como atividade económica principal uma atividade turística, que deverá representar "50% ou mais do total do respetivo volume de negócios".

As empresas beneficiárias terão também de ter "uma situação líquida positiva à data de 31 de dezembro de 2019 ou, não possuindo, demonstrar que a possuem à data da candidatura, exceto no caso de empresas que tenham iniciado a atividade após 01 de janeiro de 2019 e de empresários em nome individual sem contabilidade organizada".

Igualmente exigida é uma situação tributária e contributiva regularizada e capacidade para fazer face ao serviço de dívida resultante do financiamento.

As candidaturas a esta linha de apoio deverão ser formalizadas por via eletrónica junto do Turismo de Portugal, que tem, depois, um prazo máximo de 10 dias úteis para a respetiva análise.

Também publicado hoje em Diário da República foi o despacho normativo (n.º 14/2022) que abre o aviso do concurso "Regenerar e Valorizar Territórios - Incêndios 2022", ao abrigo do programa "Transformar Turismo", cujas candidaturas decorrem entre 01 de novembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023 e devem ser apresentadas em formulário próprio disponível no "site" do Turismo de Portugal.

Com uma dotação de dois milhões de euros - assegurada exclusivamente por receitas próprias do Turismo de Portugal e que pode também "ser aumentada em função das necessidades que se vierem a registar" - o aviso de concurso aplica-se igualmente aos concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela e todos os concelhos com uma área ardida acumulada, em 2022, igual ou superior a 4.500 hectares ou a 10% da respetiva área.

São beneficiárias "as entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração central do Estado, regional e local tenham posição dominante, assim como entidades associativas, desde que prossigam atividades relacionadas ou conexas com a atividade turística".

Os projetos enquadráveis neste aviso são os desenvolvidos em rede e que "tenham por objeto o desenvolvimento dos produtos turísticos ou dos projetos previstos no programa "Transformar Turismo"" ou aqueles "que se traduzam em ações de prevenção e mitigação do potencial de risco e severidade dos incêndios rurais em espaços de vocação turística, com o objetivo de tornar o território mais resiliente, reduzir incidências e regenerar e revitalizar os ecossistemas e as comunidades de que depende a atividade turística".