Incentivo à capitalização das empresas vai custar 120 milhões em 2024

O regime fiscal de Incentivo à Capitalização de Empresas (ICE), acordado com os parceiros sociais no âmbito do Acordo de Rendimentos e Competitividade assinado na Concertação Social, vai ter um custo orçamental anual de 120 milhões de euros, com impacto a partir de 2024.

A medida, que corresponde à fusão e simplificação dos regimes fiscais atualmente em vigor na Dedução por lucros Retidos e Reinvestidos e a Remuneração Convencional do Capital Social, prevê a possibilidade de dedução, à taxa anual de 4,5% e durante 10 exercícios, do montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios das empresas.

Em causa estão, entre outros, as entradas em dinheiro e em espécie realizadas pelos sócios, os prémios de emissão de participações sociais, bem como os lucros aplicados em resultados transitados, em reservas ou no aumento do capital social.

No caso das micro empresas, pequenas, médias ou de pequena-média capitalização, as chamadas small mid cap, a taxa de dedução será de 5%.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 o Governo especifica, ainda, que a referida dedução "pode ser feita até ao maior dos seguintes valores: 2 milhões de euros ou 30% do EBITDA, podendo o excedente, face a este último valor, ser deduzido nos cinco exercícios posteriores".