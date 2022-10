Incentivo fiscal ao aumento de salários vai custar 75 milhões

O Governo vai majorar em 50% os custos, quer da remuneração quer das contribuições sociais, das empresas que aumentem os seus trabalhadores em linha com o acordado na Concertação Social. Em causa estão os 5,1% de valorização salarial estabelecidos para 2023 no acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, assinado no domingo por patrões e sindicatos. O incentivo fiscal, que o governo estima possa beneficiar mais de 500 mil empresas, custará aos cofres do Estado 75 milhões de euros, com impacto em 2024.

O montante consta do relatório que acompanha a proposta de OE para 2023, com o executivo a explicar que pretende com isto "incentivar a estabilidade dos vínculos laborais". Mas não só. Quer ainda combater a "desigualdade de rendimentos", pelo que as empresas que agravem o leque salarial entre os mais bem pagos e as menores remunerações serão excluídas deste incentivo.

Já para fomentar o investimento privado, o governo cria um novo regime fiscal específico para a capitalização das empresas e que vai custar 120 milhões. Faz também parte do acordo assinado na Concertação Social, em troca, por exemplo, do aumento do salário mínimo nacional para os 760 euros em 2023, para os 810 no ano seguinte, para os 855 euros em 2025 e para os 900 euros no final da legislatura.

O novo regime fiscal de Incentivo à Capitalização de Empresas (ICE) corresponde à fusão e simplificação dos regimes em vigor de Dedução por lucros Retidos e Reinvestidos e de Remuneração Convencional do Capital Social. Prevê a possibilidade de dedução, à taxa anual de 4,5% e durante dez exercícios, do montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios das empresas. No caso das micro empresas, pequenas, médias ou de pequena-média capitalização, as chamadas small mid cap, a taxa de dedução será de 5%. A dedução está limitada a dois milhões de euros ou a 30% do EBITDA, consoante o que for maior.

Duplica lucro sujeito a taxa reduzida de IRC

Já para "apoiar o crescimento da generalidade das empresas nacionais", o governo decidiu alargar a aplicação da taxa reduzida de IRC de 17% aos lucros tributáveis de 50 mil euros, o dobro do montante atual. A medida deverá beneficiar 221 mil entidades, tendo um custo estimado de 60 milhões de euros. Além das micro, pequenas e médias empresas, poderão também beneficiar desta redução fiscal as empresas de pequena-média capitalização (small mid cap). A medida aplica-se também às empresas do interior, sendo que, nesse caso, a taxa reduzida é de 12,5%.

O OE de 2023 trará, ainda, para as empresas, uma melhoria do regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI), que terá uma majoração de 25 para 30% das deduções à coleta de investimentos até 15 milhões de euros. A partir deste valor a dedução é de 10%. São elegíveis os investimentos empresariais realizados nas regiões Norte, Centro, Alentejo e nas Regiões Autónomas, " em conformidade com o mapa nacional de auxílios estatais com finalidade regional para o período 2022-2027". Em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve a dedução à coleta de IRC mantém-se inalterada nos 10%. O governo estima que as empresas pagarão menos 25 milhões de euros em impostos por esta via, sendo que o limite do valor de dedução é de 50% da coleta de IRC.

Além disso, o prazo para a dedução de prejuízos, que agora era de cinco anos para as grandes empresas e de 12 anos para as restantes, passa a ser ilimitado, tal como acontece em países como Espanha, Alemanha, Dinamarca, França ou Hungria. Em contrapartida, a taxa de dedução anual vai baixar dos 70 para os 65%.

Para as empresas mais afetadas pela inflação, o OE para 2023 traz uma majoração em IRC de 20% do incrementos dos gastos em energia e de 40% dos gastos em produtos agrícolas, realizados em 2022, e que irá beneficiar mais de 500 mil empresas. A medida, com impacto orçamental em 2024, está calculada em 60 milhões de euros. Já o apoio extraordinário aos custos com combustíveis na agricultura vai custar 40 milhões de euros e beneficiar cerca de 140 mil agricultores. Corresponde ao equivalente à redução do ISP para a taxa mínima, compensação do IVA e valor atual da taxa de carbono, numa redução total de 10 cêntimos por litro.

Lucros inesperados taxados já em 2022

Com entrada em vigor ainda este ano está a nova windfull tax, que irá incidir sobre lucros extraordinários. Terá uma taxa mínima de 33% e dirigir-se-á aos setores do petróleo bruto, do gás natural, carvão e refinação, de acordo com o que foi decidido a nível europeu "e a que todos os países estão obrigatoriamente sujeitos", sublinhou o ministro das Finanças.