Incumprimento dos senhorios no Fisco tira apoio às rendas. © Paulo Spranger/Global Imagens

Falha nas obrigações declarativas e fiscais dos senhorios estão a impedir que várias famílias acedam ao apoio às rendas, uma situação para à qual do Dinheiro Vivo já tinha alertado.

Agora, a Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL) está a constatar que vários inquilinos não estão a receber o subsídio, porque os respetivos proprietários não comunicaram à Autoridade Tributária (AT) a atualização das rendas e, por isso, não pagaram o Imposto de Selo devido, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira.

"Por desleixo ou ignorância, muitos senhorios não comunicaram à AT as atualizações de rendas resultantes, por exemplo, de transmissões dos contratos a novos titulares por força de morte ou divórcio ou separação, ou alterações dos montantes das rendas, resultantes da aplicação das regras da Lei Cristas", de 2012, "pelo que não liquidaram o Imposto de Selo ", denuncia a AIL na mesma nota.

Como consequência, "um vasto conjunto de inquilinos, em regra mais idosos e de rendimentos reduzidos, não podem beneficiar do apoio à renda", salienta a AIL que responsabiliza também o governo: "O legislador devia, e tinha mesmo a obrigação, de ter em conta esta situação uma vez que não era desconhecida".

De facto, o decreto-lei que cria a medida refere que "o valor da renda mensal, para efeitos do presente apoio, corresponde ao valor da renda comunicado através da declaração modelo 2 do imposto do selo, à AT". E mesmo que os senhorios decidam agora atualizar a informação dada às Finanças já não vai a tempo de reverter exclusão do apoio, porque a regularização da situação deveria ter sido efetuada até 15 de março, de acordo com diploma. Ou seja, só no próximo ano estes inquilinos poderão ser elegíveis, quando naquela data (15 de março de 2024) o Fisco for verificar o cumprimento das obrigações declarativas e fiscais.

Basta, aliás, um erro no registo do contrato de arrendamento na AT, definindo-o como para habitação permanente quando deveria ser para habitação permanente, para impedir o acesso ao apoio.

Por isso, a associação pede ao executivo para "alterar o diploma", de forma "a cobrir situações alheias aos inquilinos e a quem, ainda por cima, não foi concedida a possibilidade de reclamar ou de comunicar estas situações à Autoridade Tributária que, à posteriori, desenvolveria as diligências para cobrar junto dos senhorios o Imposto de Selo ou outras obrigações fiscais".

A AIL também não poupa críticas ao governo sobre a polémica em torno das regras de apuramento do rendimento para cálculo do valor do subsídio, contrariando as disposições da lei por via de um despacho interno, tal como Dinheiro Vivo noticiou em primeira mão

"O Ministério das Finanças emitiu um despacho interno alterando o critério dos rendimentos dos inquilinos, o que viola grosseiramente a lei e, pasme-se, em vez de o eliminar há a intenção de transformar este despacho em lei. Ou seja, legaliza-se a violação", atira.

Uma norma interna, datado de 31 de maio e assinado a 1 de junho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, instruiu os serviços da Autoridade Tributária (AT) a cortar na fórmula de cálculo do apoio às rendas destinado a inquilinos com rendimentos anuais até 38 632 euros, referentes a 2021, e com uma taxa de esforço igual ou superior a 35%, alterando os critérios previstos na lei.

A resolução do ministério, tutelado por Fernando Medina, pede ao Fisco que tenha em conta os rendimentos brutos e aqueles que estão sujeitos a taxas especiais, como a pensão de alimentos ou os relativos a rendas de imóveis, para apurar o valor do subsídio, contrariando o Decreto-Lei n.º 20-B/2023 de 22 de março, que cria a medida - e que dita que deve ser considerado "os rendimentos para determinação da taxa apurado pela AT na liquidação do IRS".

Ao mudar a fórmula, os potenciais apoios que deveriam chegar às contas bancárias das famílias elegíveis reduzem-se substancialmente, podendo mesmo haver situações de exclusão da medida, porque os ganhos considerados são bem superiores face ao que estava definido por lei.

Perante a ilegalidade do despacho, denunciada por vários fiscalistas, o governo, que tem resistido em assumir a falha, decidiu fazer um remendo à lei, usando para isso, o seu grupo parlamentar. O PS já entregou, no Parlamento, uma proposta de aditamento que dá respaldo ao entendimento das Finanças.

Assim, e de acordo com o texto dos socialistas, "os conceitos de rendimento anual e de rendimento médio anual, a que se refere o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 20-B/2023, de 22 de março, devem entender-se como incluindo os rendimentos considerados para determinação da taxa geral de IRS aplicável, as deduções específicas aos rendimentos de IRS considerados para determinação da taxa, bem como os rendimentos considerados para efeitos da aplicação das taxas especiais a que se refere o artigo 72.º do mesmo Código". Esta é a redação do despacho das Finanças, que considera o rendimento bruto mais aquele que está sujeito a taxas especiais como as pensões de alimentos ou os ganhos com rendas de imóveis.