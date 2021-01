Independentes recebem apoio com base na declaração do último trimestre de 2020

Braga, 11/12/2020 - A greve nacional de professores e educadores, convocada pela Fenprof, não teve adesão nas escolas de Braga. As principais exigências dos professores estão relacionadas com as condições de trabalho e com os requisitos para aposentação. Na foto: Escola Secundária D. Maria II, em Braga (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Os trabalhadores independentes obrigados a ficarem em casa com os filhos por causa do encerramento das escolas vão receber o apoio com base na declaração do último trimestre do ano passado.

Para efeitos de cálculo é considerado "para os trabalhadores independentes, a base de incidência contributiva mensualizada referente ao quarto trimestre de 2020", refere o diploma publicado esta sexta-feira em Diário da República.

Para os trabalhadores por conta de outrem, é considerada a "remuneração base declarada em dezembro de 2020 e para os trabalhadores do serviço doméstico, a remuneração registada no mês de dezembro de 2020", detalha o decreto-lei.

O apoio excecional assegura dois terços (66%) do salário dos trabalhadores, sendo o valor repartido entre a empresa e o Estado. O limite mínimo de apoio é de 665 euros e o máximo de 1995 euros, tendo em conta os dias de falta. "O apoio é assegurado em partes iguais pela Segurança Social e pela entidade empregadora, a quem cabe pagar a totalidade do apoio", refere uma nota da Segurança Social.

