Indicadores de confiança dos consumidores e clima económico aumentaram em dezembro

No mês de dezembro, o indicador de confiança dos consumidores aumentou, assim como o clima económico, revelam os resultados dos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a confiança dos consumidores aumentou em dezembro, após o recuo sentido no mês de novembro. Desta forma, o indicador de confiança dos consumidores retomou ao mesmo patamar observado desde junho.

"O aumento do indicador de confiança dos Consumidores em dezembro resultou, em larga medida, do contributo positivo das perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, tendo também contribuído positivamente as opiniões e expectativas sobre a situação financeira do agregado familiar e as perspetivas da realização de compras importantes", explica a publicação do INE.

Aspetos como a situação económica do país, as expetativas da situação financeira do agregado familiar ou em relação à poupança recuperaram no mês de dezembro.

Já em relação ao indicador do clima económico, foi sentido um aumento ligeiro em dezembro, uma subida em relação aos resultados de novembro, mês em que foi interrompido o perfil de recuperação sentido desde maio.

Analisando por setor de atividade, foram registadas subidas no indicador de confiança da indústria transformadora, na construção e obras públicas e no comércio. Já o indicador de confiança nos serviços diminuiu pelo segundo mês, após ter recuperado parcialmente entre os meses de junho a outubro. O INE explica que este resultado deve-se ao "contributo negativo das perspetivas sobre a evolução da procura, enquanto as apreciações sobre a evolução da carteira de encomendas e as opiniões sobre a atividade da empresa registaram contributos positivos."

Em dezembro a redução deste indicador foi acentuada na seção de atividades de informação e comunicação, outras atividades de serviços, transportes e armazenagem e ainda no alojamento, restauração e similares.