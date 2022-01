Índice de confiança do ISEG ultrapassa níveis pré-pandemia em dezembro

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2022 • 17:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução da economia no curto prazo melhorou em dezembro , atingindo o valor de 38,7, uma subida face aos 37,9 alcançados em novembro. A variação homóloga do índice foi de 37,2% mas, alerta a instituição na nota à imprensa, há um "efeito base decorrente da queda pronunciada que afetou o índice em 2020".

A mesma nota do ISEG sublinha que "o nível atual do índice ultrapassa os níveis pré-pandemia", e acrescenta que "diminuiu ligeiramente o consenso dos membros do Painel relativamente à evolução da economia".

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa pode variar entre zero (confiança mínima) e cem (confiança máxima) e é atribuído por um painel de dezoito professores do ISEG, com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida. Esta "inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG. O valor do índice é obtido por média simples dos valores entre 0 e 100 atribuídos respetivamente por cada um dos membros do Painel. Como indicador de consenso é utilizado o coeficiente de variação dos valores individuais", explica a escola de Economia e Gestão.