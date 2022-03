Índice de confiança económica do ISEG desce em fevereiro para 37,6

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Março, 2022 • 19:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O índice de confiança do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) relativo à evolução da economia no curto prazo desceu de forma pronunciada em fevereiro face ao mês anterior para 37,6, foi hoje divulgado.

"Em fevereiro de 2022, já depois da invasão da Ucrânia, o índice de confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 37,6, o que representa uma descida pronunciada do nível de confiança face ao mês anterior em que o valor do índice foi de 39,1", lê-se no comunicado divulgado pela instituição universitária.

De acordo com o ISEG, em termos homólogos, a variação percentual do índice foi de 33,8%, "devido a um efeito base originado pela queda pronunciada do índice até ao início de 2021 em consequência da crise sanitária" provocada pela pandemia de covid-19.

"Manteve-se relativamente estável o consenso dos membros do painel sobre a evolução da economia portuguesa", acrescenta o ISEG.

O índice de confiança do ISEG pode variar entre 0 (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) e é atribuído por um painel de dezoito professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes da instituição.

O valor do índice é obtido por média simples dos valores entre 0 e 100 atribuídos respetivamente por cada um dos membros do painel, sendo usado o coeficiente de variação dos valores individuais como indicador de consenso.