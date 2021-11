Índice de custo do trabalho aumenta 3,8% no terceiro trimestre

© JOSÉ COELHO/LUSA

O índice de custo do trabalho aumentou 3,8% no terceiro trimestre do ano, depois de ter diminuído 2,7% nos três meses anteriores, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as conclusões da autoridade estatística, "o Índice de Custo do Trabalho (ICT) ajustado de dias úteis aumentou 3,8% no 3.º trimestre de 2021", sendo que, "no trimestre anterior tinha diminuído 2,7%".

Também os custos salariais por hora efetivamente trabalhada aumentaram 3,4% e os outros custos, também por hora efetivamente trabalhada, aumentaram 5,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o INE, o "acréscimo nas contribuições patronais decorrente da diminuição progressiva de empresas abrangidas pelo regime de "layoff" simplificado no setor privado da economia e da diminuição das horas trabalhadas por trabalhador na Administração Pública" contribuíram para o aumento dos outros custos.

Para a evolução do índice contribuiu ainda o acréscimo de 3% no custo médio por trabalhador e a diminuição de 0,7% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

O aumento de 3% no custo médio por trabalhador foi, segundo o INE, "transversal a todas as atividades económicas e muito menor do que os acréscimos observados no trimestre anterior", mas a menor variação foi observada no setor público (1,1%).

Já a diminuição do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador foi observada na maioria das atividades, com exceção dos serviços, "tendo-se verificado um decréscimo muito acentuado na Administração Pública (4,1%)", referiu o INE.