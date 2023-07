INE confirma abrandamento da inflação para 3,4% em junho

© AFP

O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta quarta-feira a desaceleração da inflação no mês de junho.

Depois de a taxa de inflação ter abrandado para 4% no mês maio, o que se deveu ao efeito base do aumento de preços na energia e alimentos em 2022 e, também, devido ao impacto do IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais, em junho, a variação do Índice de preços no Consumidor (IPC, indicador que mede a inflação) desacelerou para 3,4%, menos 0,6 pontos percentuais do que em maio.

"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em junho de 2022", justifica o gabinete de estatística. Outra justificação para o abrandamento da inflação é o efeito do programa IVA zero nos bens alimentares. Segundo o INE, após "aumentos significativos de preços durante 2022, não se pode excluir da análise do comportamento dos preços em 2023 "o efeito da eliminação do IVA em diversos bens alimentares essenciais".

Com o IPC nos 3,4%, junho regista a taxa mais baixa desde janeiro de 2022. Aliás, o mês de junho é o oitavo mês consecutivo em que se verifica uma desaceleração na subida de preços.

Para o indicador de inflação subjacente, que não contabiliza produtos alimentares não transformados e energéticos, registou-se uma variação de 5,3%, o que representa um abrandamento de 0,1 pontos percentuais face a maio. Inicialmente, o INE apontava que a inflação subjacente seria de 5,2%. Junho é o quinto mês em que a inflação subjacente desacelera.

O indicador da inflação subjacente, segundo o INE, exclui "algumas das componentes mais expostas a choques temporários". Assim, o contágio da subida de preços nos setores mais voláteis a setores mais estáveis é menos notório.

De acordo com o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos "diminuiu para -18,8% (-15,5% no mês precedente)" e que o índice referente aos produtos alimentares não transformados "desacelerou para 8,5% (8,9% em maio)".

A taxa de variação média nos últimos 12 meses do IPC foi de 7,8% (contra 8,2% registados no ano acabado em maio). Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 4,7% em junho, que compara com 5,4% no mês precedente.

"Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 6,9% em junho (7,3% em maio), superior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 6,8%)", lê-se.

De acordo com o gabinete de estatística nacional, o IHPC registou uma variação mensal de 0,4%, o que compara com os -0,4% em maio e com 1,1% em junho de 2022, e uma variação média dos últimos doze meses de 8,4% (8,8% em maio).