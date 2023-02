INE confirma, PIB de 2022 cresceu mesmo 6,7%

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O Produto Interno Bruto nacional cresceu mesmo 6,7%, como havia indicado o Instituto Nacional de Estatística na estimativa rápida que divulgou a 31 de janeiro. É o crescimento mais elevado desde 1987, diz o INE, sublinhando que se segue ao aumento de 5,5% em 2021 e à "diminuição histórica" de 8,3% em 2020, devido aos "efeitos adversos" da pandemia na atividade económica.

Em contrapartida, o INE reviu em alta a evolução do PIB no último trimestre do ano, que registou uma variação homóloga de 3,2%, em termos reais, mais 0,1 pontos percentuais do que o inicialmente previsto.

Diz o INE que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no quarto trimestre de 2022, passando de 3,2 pontos percentuais entre julho e setembro para 1,9 pontos percentuais, tendo-se verificado "um crescimento menos acentuado do consumo privado e uma diminuição do investimento".

Por outro lado, o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, para 1,3 pontos percentuais (havia sido de 1,6 pontos percentuais no trimestre anterior), "traduzindo a desaceleração das Exportações de Bens e Serviços, em volume, mais intensa que a das Importações de Bens e Serviços".

"Pelo sétimo trimestre consecutivo, observou-se uma perda de termos de troca em termos homólogos, embora tenha sido a menos intensa desde o 2º trimestre de 2021, em resultado da desaceleração mais acentuada do deflator das importações face ao deflator das exportações", destaca, ainda, o INE.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 0,3% em volume. O contributo da procura interna para a variação em cadeia no 4º trimestre (0,2 pontos percentuais) foi inferior ao registado no trimestre precedente (0,7 pontos percentuais), enquanto o contributo da procura externa passou a positivo (0,1 pontos percentuais), após ter sido negativo no 3º trimestre (-0,4 pontos percentuais).

No conjunto do ano 2022, o PIB registou um crescimento de 6,7% em volume, com um "contributo positivo expressivo" da procura interna, embora inferior ao observado no ano anterior, refere o INE, dando conta que se assistiu a uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do Investimento. A procura interna registou uma taxa de 4,5% em 2022, contra os 5,6% do ano anterior. O consumo privado acelerou para 5,7%, mais um ponto percentual do que em 2021, enquanto o consumo público registou uma variação anual de 2,4%, versus os 4,6% de 2021. O Investimento, que tivera um crescimento anual de 10,1% em 2021, ficou-se pelos 2,7% em 2022.

Já procura externa líquida deu um contributo positivo em 2022, com uma aceleração das exportações de bens e de serviços mais intensa que a das importações de bens e serviços.

Em termos nominais, o PIB aumentou 11,5% em 2022, atingindo cerca de 239 mil milhões de euros.