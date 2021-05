INE confirma queda homóloga do PIB de 5,4% no primeiro trimestre

Porto, 27/12/2020 - Trocas das compras de Natal e os saldos. Rua de Santa Catarina. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Segundo o INE, o PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de -5,4% no primeiro trimestre, depois de uma queda de -6,1% no trimestre anterior, "refletindo os efeitos do confinamento geral no início deste ano devido ao agravamento da pandemia covid-19.

O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no primeiro trimestre de 2021, passando de -2,4 pontos percentuais no quarto trimestre para -3,4 pontos percentuais, em consequência sobretudo da redução mais acentuada do consumo privado (despesas de consumo final das famílias residentes e das instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias), com variações homólogas de -4,6% e -6,9%, no quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, respetivamente.

Pelo contrário, o investimento registou um crescimento superior (3,5%) ao do trimestre precedente (0,8%), acrescenta.

"No primeiro trimestre, o investimento em volume acelerou, registando um crescimento homólogo de 3,5%, mais intenso que o observado no trimestre anterior (0,8%). A FBCF [formação bruta de capital fixo] total apresentou uma variação homóloga de 3,7%, mais 2,7 pontos percentuais que no quarto trimestre", sinalizou.

A procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo (-2,0 pontos percentuais) do que no quarto trimestre (-3,7 pontos percentuais) continuando, porém, a verificar-se uma contração mais intensa das exportações de bens e serviços (-9,4%) do que a observada nas importações de bens e serviços (-4,5%), salientando-se em particular a redução muito significativa do turismo de não residentes.

Comparativamente com o quarto trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3% em volume, após o ligeiro aumento (0,2%) verificado no trimestre anterior, "refletindo o impacto das limitações à mobilidade em consequência do agravamento da crise pandémica".

Os contributos da procura interna e da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foram ambos negativos, sendo mais intenso no primeiro caso, acrescenta o INE.

As exportações de bens e serviços em volume registaram uma variação homóloga de -9,4% no primeiro trimestre (-14,3% no trimestre anterior).

As exportações de serviços voltaram a registar uma redução homóloga expressiva no primeiro trimestre (-38%), ainda mais intensa do que a registada no trimestre anterior (-34,5%), continuando a refletir a forte quebra das exportações de turismo.

As exportações de bens passaram de uma variação homóloga de -4,8%, no quarto trimestre, para um crescimento de 3,5%, refletindo em parte um efeito base uma vez que a comparação incide num trimestre já afetado pela pandemia.

As importações de bens e serviços em volume diminuíram 4,5% em termos homólogos, após a contração de 6,1% no trimestre anterior, enquanto as exportações totais diminuíram 2,5% em termos reais, após o crescimento de 6,2% registado no quarto trimestre, verificando-se variações em cadeia de sentidos opostos nas duas componentes, 1,8% na componente de bens e de -15,4% na de serviços.

A variação em cadeia das importações totais passou de 6,5% no quarto trimestre para -0,1%, tendo as componentes de bens aumentado 2,6% e a de serviços diminuído 13,9%, sinaliza.

