INE confirma inflação de 8,7% em junho, a mais alta em quase 30 anos

© EPA/TOLGA AKMEN

A inflação dos preços no consumidor final em Portugal está em máximos de quase trinta anos. O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta terça-feira que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 8,7% em junho, acima dos 8% do mês de maio e o valor mais alto desde dezembro de 1992.

"A variação homóloga do IPC foi 8,7% em junho de 2022, taxa superior em 0,7 pontos percentuais à observada no mês anterior e a mais elevada desde dezembro de 1992", lê-se na nota do gabinete de estatística nacional que confirma os dados avançados há duas semanas.

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o indicador da inflação subjacente acelerou , registando um crescimento homólogo de 6%, 0,4 pontos percentuais acima do registado em maio. É "o valor mais elevado registado desde junho de 1994".

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), por sua vez, revela que a inflação verificada na economia nacional está acima da média da zona euro. Comparando a evolução de cada país da União Europeia, o IHPC português registou uma variação homóloga de 9%,. Além de ser o "novo valor mais elevado registado desde o início da série do IHPC, em 1996", está 0,9 pontos percentuais acima do registado em maio e 0,4 pontos percentuais acima do estimado pelo Eurostat para a zona euro.