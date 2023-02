INE. Mais de 1590 empresas faliram em 2022

© António Pedro Santos / Global Imagens

O número de empresas que fecharam por falência ou insolvência decretadas pelos tribunais ascendeu a 1 598, em 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta sexta-feira. O número representa uma quebra de 62,4% face a 2015.

Mais de 44% das falências decretadas visavam empresas dos setores do comércio e indústria e energia, no último ano. Já os setores das atividades financeiras, Informação e comunicação e Agricultura e pescas não chegavam, em conjunto, a 6% do número total de falências.

De acordo com o gabinete de estatística nacional, 87,7% das falências decretadas ocorreram em empresas localizadas no Norte do país, e na Área Metropolitana de Lisboa e zona Centro.

"Considerando a informação trimestral, o número de falências mais baixo (365) foi registado no terceiro trimestre de 2022. Entre 2015 e 2022, o número médio de falências decretadas por trimestre desceu de 1 061 para 400", detalha o INE.

"Entre 2019 e 2021, o pessoal ao serviço nestas empresas diminuiu 32,8% (-5.572 pessoas) e a produtividade aparente do trabalho decresceu 36,6% (-5.271 euros por pessoa ao serviço)", prossegue o INE, realçando que a partir de 2020, e de forma mais significativa em 2021, "o valor do passivo destas empresas ultrapassou o valor do ativo, com a consequente diminuição do capital próprio".

Considerando o impacto da pandemia de covid-19, o INE refere que 2020 foi o primeiro ano, desde 2015, em que se verificou "o único crescimento no número de falências".