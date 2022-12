INE observa excedente orçamental de 2,8% do PIB até setembro

Fernando Medina, ministro das Finanças © João Silva/ Global Imagens

As contas nacionais indicam que Portugal regista um excedente orçamental de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) até setembro, revela o Instituto Nacional de Estatística esta sexta-feira. No primeiro semestre, o país tinha registado um excedente de 0,8%.

"No conjunto dos três primeiros trimestres de 2022, o saldo das Administrações Públicas fixou-se em 4 980 milhões de euros", adianta o INE, indicando que o valor representa "2,8% do PIB" e "compara com -2,5% do PIB em igual período de 2021".

Quer isto dizer, em termos homólogos, que houve uma melhoria face ao défice de 2,5% (3 891 milhões de euros) registado nos primeiros nove meses de 2021. A previsão do governo é que o défice se fique pelos 1,9% do PIB em 2022, mas o primeiro-ministro, António Costa, afirmou recentemente que não vai superar os 1,5%.

O saldo positivo nas contas nacionais justifica-se com o aumento da receita das Administrações Públicas em 11,6%, refletindo uma melhoria de pouco mais de oito mil milhões. A receita total passou de 69 412,6 milhões de euros, no final de setembro de 2021, para os atuais 77 441,8 milhões de euros. Ao mesmo tempo, a despesa caiu cerca de mil milhões de euros, ou 1,1%.

Do lado da receita, os números do INE indicam que o maior aumento (28,3%) ocorreu com o encaixe de verbas em sede de IRS e IRC (impostos sobre o rendimento e património), seguindo-se uma variação de 15,7% na receita dos impostos sobre a produção e importação.

Quanto à despesa verificada, no final de setembro, destaca-se que a quebra dos gastos das Administrações Públicas com subsídios (-71,5%).