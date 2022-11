INE revê em baixa inflação de outubro. Fixou-se nos 10,1%

© Líbia Florentino / Global Imagens

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em baixa a taxa de inflação de outubro para 10,1%, menos 0,1 pontos percentuais do que o previsto inicialmente. O valor continua a representar, contudo, o nível mais elevado desde maio de 1992.

"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 10,1% em outubro de 2022, taxa superior em 0,8 pontos percentuais à observada no mês anterior e a mais elevada desde maio de 1992", lê-se na análise do INE.

De acordo com o gabinete de estatística nacional, o "indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) manteve a tendência de subida dos meses anteriores, registando uma variação de 7,1% (6,9% em setembro)". Este valor compara com uma aceleração homóloga de 6,9% no mês anterior e traduz-se na taxa mais elevada desde janeiro de 1994.

Acresce o índice relativo aos produtos energéticos, que subiu 5,4 pontos percentuais para uma variação homóloga de 27,6%. No que concerne aos produtos alimentares não transformados "acelerou para 18,9% (16,9% em setembro)", o valor mais elevado desde junho de 1990.

"A variação mensal do IPC foi 1,2% (valor idêntico no mês precedente e 0,5% em outubro de 2021). A variação média dos últimos doze meses foi 6,7% (6,0% em setembro)", lê-se também.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite a comparação com outros Estados-membros, "apresentou uma variação homóloga de 10,6%", mais 0,8 pontos percentuais do que o registado em setembro. Está 0,1 pontos percentuais abaixo do estimado pelo Eurostat para a zona euro - "em setembro, a taxa em Portugal tinha sido igualmente inferior em 0,1 pontos percentuais à da área euro".