INE. Salário médio fixa-se nos 1 353 euros no terceiro trimestre, menos 4,7% em "termos reais"

O salário bruto total mensal média por trabalhador aumentou 4% no terceiro trimestre do ano, para 1 353 euros, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. Contudo, "em termos reais, tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor [leia-se inflação], a remuneração bruta total média diminuiu 4,7%", explica o INE. No segundo trimestre, o ordenado médio caía 4,6% em termos reais.

O nível do salário bruto total médio verificado, no final de setembro, abrange 4,5 milhões de postos de trabalho, que correspondem a beneficiários da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.

De acordo com o INE, o ordenado médio passou de 1 302 euros (julho-setembro de 2021), para 1 353 euros (julho-setembro de 2022). "Esta variação é superior em 0,7 pontos percentuais à observada em junho de 2022", lê-se na análise do gabinete de estatística nacional. Este seria um dado positivo não fosse o efeito da inflação no valor real dos salários.

Para o cálculo do salário médio conta tudo o que um trabalhador recebe, desde o salário base até outras prestações regulares. Em termos estatísticos, o INE refere que "a componente regular e a componente base daquela remuneração [de 1 353 euros] aumentaram 3,8% e 3,7%, situando-se em 1 145 Euros e 1 076 Euros, respetivamente". Só que, em termos reais, "as componentes regular e base diminuíram ambas 4,9%".

Ou seja, apesar da evolução positiva da remuneração bruta total mensal por trabalhador, em termos estatísticos, verifica-se, graças ao efeito da subida generalizada de preços, uma quebra real do salário médio.

