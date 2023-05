Inês de Sousa Real reeleita lider PAN

Inês Sousa Real, líder do PAN © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, jurista de 42 anos, foi no sábado reeleita porta-voz do partido por mais três anos, conseguindo mais de 70% dos votos para a Comissão Política Nacional.

Nascida em Lisboa, está no PAN desde a sua fundação, filiada em 2011.

É líder do partido há dois anos, quando sucedeu a André Silva, apontada como a "escolha natural", e é atualmente deputada única do partido na Assembleia da República.

Jurista de formação, estudou em Lisboa e fez pós-graduações em Ciências Jurídico-políticas e Contencioso Administrativo. É também mestre em Direito Animal e Sociedade pela Universidade Autónoma de Barcelona, onde lecionou em 2018.

Inês de Sousa Real trabalhou como jurista na Câmara Municipal de Sintra, onde ingressou em 2006, e foi coordenadora dos Serviços Administrativos e de Atendimento do Julgado de Paz naquele município do distrito de Lisboa, bem como chefe da Divisão de Execuções Fiscais e Contraordenações entre 2015 e 2019.

Foi provedora dos animais de Lisboa entre 2014 e 2017. Nesse ano, foi candidata à Câmara Municipal da capital e não foi eleita, mas assumiu o mandato de deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, onde esteve até 2021.

Nas eleições legislativas de 2019 foi eleita deputada à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Lisboa e dirigiu o Grupo Parlamentar do PAN até assumir a liderança do partido, em 2021, passando depois a pasta a Bebiana Cunha.

Em 2013, fundou a Jus Animalium -- Associação de Direito Animal, integrando a sua comissão diretiva.

A líder do PAN integrou ainda a comissão organizadora e o corpo docente do curso de Direito Animal na Faculdade de Direito da Universidade e também do curso "Animais e Sociedade" do Instituto de Ciências Sociais da mesma instituição de ensino superior.

É casada, tem um gato chamado Mikas, e adotou um estilo de vida vegano.

A lista de Inês de Sousa Real no IX Congresso do partido conseguiu mais de 70% dos votos e 20 mandatos da Comissão Política Nacional. A lista encabeçada pelo ex-deputado Nelson Silva alcançou sete lugares naquele órgão alargado de direção.

O IX Congresso do partido Pessoas-Animais-Natureza decorreu no sábado na Escola Básica de Matosinhos, no distrito do Porto.