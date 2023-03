Inflação continua a esmagar aumentos salariais

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Os ganhos médios mensais dos trabalhadores declarados à Segurança Social subiram, em média, 8% em janeiro, adiantou esta terça-feira, a ministra do Trabalho, ainda assim este aumento não chega para compensar a inflação média anual que atingiu os 8,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos reais, as remunerações dos trabalhadores declaradas à Segurança Social continuam a perder.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, revelou, estar terça-feira, durante uma audição regimental no Parlamento, que "os salários declarados à Segurança Social, em janeiro de 2023, registaram um aumento médio de 8% face a janeiro de 2022". Para a governante, trata-se de "um aumento sem precedentes".

O incremento da massa salarial surge, em boa medida, à boleia do salário mínimo nacional que subiu 7,8%, de 705 para 760 euros. Contudo, e face à inflação média anual registada em janeiro, de 8,2%, verifica-se nova degradação do poder de compra dos trabalhadores. Ou seja, a atualização dos vencimentos continua esmagada pela subida do índice de preços.

A inflação média a 12 meses é o indicador normalmente utilizado para medir a evolução de salários e pensões.

Ganhos subiram 8%, mas salário base aumentou 11%

Apesar dos salários continuarem a deteriorar-se face à inflação, a governante quis antes destacar que "as remunerações médias mensais declaradas à Segurança Social aumentaram 23% entre 2015 e 2022 e subiram 11% em 2022 face a 2021".

Segundo os dados do INE relativos ao último trimestre do ano, os salários reais do setor público e privado caíram 5,2%: "Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média diminuiu 5,2%. Estes resultados abrangem 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações".

No privado, que desconta sempre para a Segurança Social, os salários perdiam 4,1% em termos reais.

O acordo de rendimentos assinado entre governo, patrões e UGT prevê aumento salariais de pelo menos 5,1% para este ano, abaixo da inflação registada em 2022, de 7,8%, e também aquém da esperada por Bruxelas por Portugal para 2023: 5,4%.

Para a Função Pública, o acordo entre governo e sindicatos fixou aumentos médios de 3,6%, também abaixo da inflação, e que correspondem a subidas nominais de 52,11 euros para vencimentos brutos até 2612 euros e de 2% para ordenados acima daquele patamar.