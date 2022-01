Inflação deve subir para 2,8% em dezembro

© Líbia Florentino / Global Imagens

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) deverá ter crescido para 2,8% em dezembro de 2021, quando no mês anterior ascendeu a 2,6%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira. Se o INE vier a confirmar esta evolução da inflação, com a divulgação de dados definitivos a 12 de janeiro, tratar-se-á de um novo máximo de mais de nove anos.

O gabinete de estatística nacional estima, ainda, a taxa de variação média da inflação em 2021 em 1,3%.

Comparando os últimos dois meses de 2021, a variação do IPC terá sido nula, adianta o INE: 0,4% em novembros e -0,1% em dezembro.

Em dezembro, o agravamento da inflação teve o contributo do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos), cuja variação foi de 1,8%, mais 0,1 pontos percentuais face à variação de 1,7% no mês anterior. Acresce a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos, que é estimada em 11,2% (14,1% em novembro), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado disparado para 3,2% (0,8% em novembro).

"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português terá registado uma variação homóloga de 2,8% (2,6% no mês anterior)", conclui o INE.