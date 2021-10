Inflação homóloga fixou-se em 1,5% em setembro

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2021 • 11:57

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quarta-feira que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 1,5% em setembro de 2021, valor idêntico ao registado em agosto.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,9% (valor também idêntico ao registado em agosto), tal como tinha já sido adiantado em setembro pelo instituto.

O agregado relativo aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de 10,5% (9,3% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de -0,4% (0,2% em agosto).

Por classes de despesa e face ao mês precedente, são de destacar os aumentos das taxas de variação homóloga das classes dos restaurantes e hotéis e dos acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação, com variações de -0,4% e 0,7%, respetivamente, (-1,4% e -0,1% no mês anterior).

Em sentido oposto, assinalam-se as diminuições das taxas de variação homóloga das classes das bebidas alcoólicas e tabaco e dos bens e serviços diversos, com variações de 1,0% e 1,1%, respetivamente, (1,6% e 1,4% no mês anterior).

A variação mensal do IPC foi 0,9% (-0,2% no mês precedente e 1,0% em setembro de 2020) e a variação média dos últimos doze meses foi 0,6% (0,5% em agosto).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 1,3%, taxa idêntica à do mês anterior e inferior em 2,1 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do euro (em agosto de 2021, esta diferença foi 1,7 pontos percentuais).

O ​​​​​​​IHPC registou uma variação mensal de 0,8% (-0,1% no mês anterior e 0,8% em setembro de 2020) e uma variação média dos últimos doze meses de 0,2% (0,1% no mês precedente).