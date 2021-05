Inflação homóloga sobe para 0,6% em abril

© Amin Chaar/Global Imagens

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,6% em abril, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior e à estimativa rápida anteriormente avançada, anunciou o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,1%, taxa idêntica à registada em março.

O agregado relativo aos produtos energéticos registou uma variação homóloga de 8,1% em abril (2,4% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma taxa de variação de -1,1% (1,3% no mês anterior).

"Esta redução reflete essencialmente um efeito de base associado ao forte aumento dos preços dos produtos alimentares não transformados verificado em abril de 2020", explica o INE.