Inflação média anual dispara para 8,05% penalizando as pensões

A inflação média anual de 2022 sem habitação, indicador que serve para atualizar as pensões, atingiu os 8,05%, uma subida de 0,59 pontos percentuais face à variação de novembro de 7,46%, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), publicada esta sexta-feira.

O governo previa uma inflação média anual inferior, de 7,4%. Contudo estas projeções tinham por base o índice calculado em novembro que, segundo o INE, se fixou em 7,46%. Ainda assim, e mesmo depois de o executivo ter revisto em alta, mas em apenas algumas décimas, o valor da atualização das reformas, sabe-se agora que a média anual do índice de preços apurada em dezembro é superior, o que irá levar a uma perda do poder de compra dos pensionistas superior.

Analisando a variação global anual do índice em 2022, incluindo a habitação, a inflação fixou-se em 7,8%, uma subida comparativamente com os 7,3% do mês anterior.

Quanto à inflação mensal, o valor voltou a recuar, pelo segundo mês consecutivo, para 9,6%, uma descida de 0,3 pontos percentuais face a novembro.

O indicador de inflação subjacente (excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,3% face aos 7,2% do mês anterior. O INE sublinha que esta é a "taxa mais elevada desde dezembro de 1993".

Os preços relativos aos produtos energéticos terão diminuído para 20,9% (24,7% no mês anterior) enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá recuado para 17,6% (18,4% em novembro), contrastando com a aceleração estimada nos produtos alimentares transformados, que terão registado um crescimento de 17,5% face aos 16,8% de novembro.

Os dados definitivos referentes à inflação dezembro de 2022 serão publicados no próximo dia 11 de janeiro de 2023, destaca o INE.

(Notícia atualizada às 11h57)