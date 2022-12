Inflação: PCP exige SMN de 850 euros porque aumento do Governo "já foi comido"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, assiste à manifestação da CGTP-IN, entre o Largo de Camões e o Rossio, integrada na campanha pela fixação do salário mínimo nacional nos 850 euros, pelas 35 horas de trabalho sem redução salarial, valorização das carreiras profissionais e a erradicação da pobreza, Lisboa, 16 de dezembro de 2022. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Dezembro, 2022 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral do PCP exortou o Governo a aumentar o salário mínimo para 850 euros em janeiro, em vez do aumento para 760 euros proposto pelo executivo e que "já foi comido" pela inflação.

"É um aumento do salário mínimo completamente insuficiente", sustentou Paulo Raimundo, no início de uma manifestação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), em Lisboa.

O Governo aprovou na quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, o aumento do salário mínimo nacional (SMN) para os 760 euros em janeiro, mas o dirigente comunista advogou que o aumento "ainda não se concretizou" e "já foi comido" pela inflação.

A intenção do executivo socialista de chegar 900 euros em 2026 "vale de pouco", na opinião de Paulo Raimundo, uma vez que os portugueses até lá vão continuar a perder poder de compra e os encargos vão ser cada vez maiores.

Na ótica do secretário-geral do PCP, o Governo de António Costa tem de dar aumentar o salário mínimo para 850 euros já no próximo mês, o que vai ser "um sinal importantíssimo para a elevação do conjunto de todos os salários".

Os apoios, como o de 240 euros para famílias com rendimentos mais baixos aprovado também na quinta-feira, de pouco valem: "O resto são promessas, leva-as o vento."

Paulo Raimundo juntou-se à manifestação da CGTP em Lisboa no cruzamento entre a Rua Garrett e a Calçada do Sacramento. Com uma pequena comitiva do partido, cumprimentou os manifestantes, vestidos a rigor com fatos de Pai Natal e cartazes onde era possível ler "António Costa é o Pai Natal dos ricos".

Para o secretário-geral comunista, em funções há pouco mais de um mês, é fácil resumir aquilo que o partido reivindica e o que os portugueses estão a sentir: "Como se diz aqui, nesta manifestação, o 'custo de vida aumenta e o povo não aguenta'."