Inflação recua para 8,2% em fevereiro, mas o preço dos alimentos continua a subir

O Instituto Nacional de Estatística estima que a taxa de inflação tenha diminuído pelo quarto mês consecutivo, atingido os 8,2% em fevereiro, menos 0,2 pontos percentuais do que em janeiro. No entanto, o indicador de inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, subiu 0,2 pontos percentuais para 7,2%.

Os dados definitivos do mês de fevereiro serão publicados na próxima semana, a 10 de março, mas o INE avança que, tendo por base a informação já apurada, se estima ainda que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para 2,0%, ou seja, menos 5,1 pontos percentuais do que em janeiro.

Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados deverá ter acelerado, passando de 18,5% em janeiro para 20,1% em fevereiro.

Na análise aos dados dos últimos 12 meses, o INE aponta para uma variação média de 8,6%, contra os 8,2% verificados no mês anterior.

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), terá registado uma variação homóloga de 8,6%, em linha com os valores de janeiro.