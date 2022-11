Inflação abrandou para 9,9% em novembro

© Ina FASSBENDER/AFP

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,9% em novembro, menos 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior.

Os dados são da estimativa rápida do INE, que avança que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,2%, a taxa mais elevada desde dezembro de 1993.

O Instituto estima que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para 24,8%, menos 2,8 pontos percentuais do que em outubro. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 18,4% (0,5 pontos percentuais abaixo da taxa de outubro), mas os preços dos produtos alimentares transformados terão crescido 16,8%, mais 2,7 pontos percentuais do que em outubro.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de novembro serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística a 14 de dezembro.