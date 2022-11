Infraestruturas de Portugal investe três milhões na requalificação da EN10 em Palmela e Montijo

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Novembro, 2022 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

A Infraestruturas de Portugal adjudicou as obras de beneficiação da EN10, entre Marateca e Pegões, nos concelhos de Palmela e Montijo, à empresa Empreiteiro Construções JRR & Filhos, por 3,1 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a empresa.

"Já foi consignada a empreitada para a beneficiação da EN10 entre Marateca e Pegões", refere uma nota de imprensa da Infraestruturas de Portugal, adiantando que a intervenção tem como objetivo de melhorar as condições de mobilidade dos milhares de utilizadores que percorrem diariamente a EN10 naqueles dois concelhos do distrito de Setúbal.

"A empreitada será desenvolvida ao longo de um troço que serve diretamente os concelhos de Palmela e Montijo, no distrito de Setúbal, com início junto ao entroncamento com a EN5 na Marateca (quilómetro 59,125) e finaliza na zona de intersecção com a EN4 em Pegões (quilómetro 72,487)", acrescenta a nota de imprensa.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, os trabalhos de beneficiação da EN10 preveem a "reabilitação integral do pavimento", incluindo a colocação de "telas anti-raízes", para impedir a ocorrência de deformações no pavimento provocados pelas árvores existentes na zona adjacente à via.

Segundo a empresa pública, está igualmente prevista a "reformulação geométrica de três interseções (quilómetros 59,1, 61,9 e 69,2) e de um acesso de serventia", bem como a melhoria da sinalização e dos equipamentos de segurança, construção de novos equipamentos de drenagem da plataforma rodoviária e a "construção de um passadiço (ao quilómetro 71,043) que permitirá o atravessamento da via para a fauna local".

Fonte oficial da empresa responsável pelas estradas e vias férreas disse à agência Lusa que a consignação da empreitada de requalificação da EN10 teve lugar no passado dia 02 de novembro e que o prazo de execução das obras é de "300 dias".