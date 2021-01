Infratores reincidentes das regras da pandemia com coimas agravadas em um terço

O primeiro-ministro, António Costa, momentos antes da conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros no Palácio de São Bento, Lisboa, 21 de janeiro de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O Governo aprovou o agravamento das coimas para os infratores reincidentes que violem as regras definidas durante o estado de exceção

"Determina-se o agravamento das coimas em caso de reincidência (a coima é agravada no seu limite mínimo e máximo em um terço), aplicável a quem cometer uma contraordenação praticada com dolo depois de ter sido notificado pela prática de outra contraordenação por infração à mesma disposição legal", refere o comunicado do Conselho de Ministros divulgado nesta quinta-feira.

Ou seja, por exemplo, a falta de uso obrigatório de máscara pode pagar no máximo 1330 euros e no mínimo 266 euros, em vez dos 1000 euros e 200 euros, respetivamente.

Na semana passada, o primeiro-ministro anunciou que "todas as coima são duplicadas para que haja um sinal claro de determinação que é fundamental ", indicou António Costa na conferência de imprensa de apresentação das novas regras para o confinamento geral que entraram em vigor há quase uma semana e se estendem por, pelo menos, um mês.

Em causa as coimas "previstas por violação de qualquer uma das normas relativas às medidas de contenção da pandemia, desde logo a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública", detalhou o primeiro-ministro.

"Relativamente à tramitação do processo contraordenacional estabelece-se a aplicação, com adaptações, de algumas das regras constantes do Código da Estrada (designadamente respeitantes ao cumprimento voluntário, à comunicação da infração e direito de audição e defesa do arguido, às notificações, decisão, recurso e prescrição)", refere o comunicado.

Sobre o pagamento voluntário, o diploma, que ainda não foi publicado, prevê que seja feito "no momento da verificação da infração da contraordenação", podendo ser "realizado por todos os meios legalmente admitidos como forma de pagamento, devendo ser privilegiados os meios de pagamento eletrónico disponíveis", conclui o comunicado.