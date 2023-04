Iniciativa Liberal considera que crescimento previsto é "muito insuficiente"

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal © AULO SPRANGER /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considera "muito insuficiente" o crescimento da economia portuguesa previsto para este ano e lembrou que "uma parte muito significativa" desse crescimento se fica a dever ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Em Braga, no final de uma reunião com a Associação Empresarial do Minho, Rui Rocha disse que o alívio do IRS prometido para 2024 é "muito limitado" face àquilo que foi o "agravamento" dos últimos anos.

"Quero recordar que ainda há uns dias saíram dados que apontam para os portugueses terem pago, em média, mais 883 euros no ano de 2022 de impostos do que no ano anterior. E, portanto, isto chegou a uma situação em que até para um socialista é demais", referiu.

Considerando necessário esperar para ver se a promessa de desagravamento do IRS será cumprida, Rui Rocha disse que, de qualquer forma, a medida será "francamente insuficiente".

Esta segunda-feira, durante a apresentação do Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027, o ministro das Finanças comprometeu-se com um desagravamento do IRS acumulado superior a 2.000 milhões de euros até 2027.

Fernando Medina anunciou ainda que o Governo reviu em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa deste ano para 1,8%, ligeiramente acima dos 1,3% previstos em outubro.

"Estamos sempre perante um crescimento do país muito insuficiente, estamos a passar de 1,3 para 1,8%. E uma parte significativa desse crescimento tem a ver com a chegada de verbas do PRR. Portanto, nem sequer é uma questão estrutural que vai fazer com que o crescimento do país dispare. Continuamos em crescimentos muito modestos e isso, de facto, não é tão boa notícia assim", referiu o líder da IL.

Rui Rocha disse ainda que as previsões de Medina e do Governo em geral "são sempre um pouco falíveis".

"São previsões de que estamos a falar, mas o cenário é, ainda assim, um cenário de insuficiente crescimento económico. Nós precisávamos de fazer muito mais", reiterou.